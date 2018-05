Crolla gradinata durante intervista a Iniesta: 18 feriti

(Afp)

Diciotto persone sono rimaste lievemente ferite nel crollo di una gradinata del campo del Satalia, a Barcellona. L'incidente è avvenuto oggi intorno a mezzogiorno, durante la registrazione di un'intervista televisiva ad Andres Iniesta all'interno del programma Chester, prodotto da Mediaset Spagna e trasmesso da Tv4. La gradinata in legno, alta circa un metro e mezzo, era stata allestita per ospitare il pubblico del programma, soprattutto quello di fede 'blaugrana'. Tra i 18 feriti lievi ci sono anche due minori. Sei persone sono state portate in diversi ospedali di Barcellona, mentre gli altri feriti sono stati medicati sul posto. La polizia catalana ha aperto un'inchiesta.