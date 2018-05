Internazionali, Nadal batte Fognini e va in semifinale

(Afp)

Rafael Nadal approda in semifinale agli Internazionali Bnl d'Italia (terra, montepremi 4.872.105 euro) in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Nadal, numero 2 del mondo e prima testa di serie, sconfigge in rimonta l'azzurro Fabio Fognini, numero 21 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-2 in due ore e un quarto di gioco.