Post choc su Insigne

Il post pubblicato su Instagram e rilanciato dal profilo Twitter del Napoli (Twitter /Official SSC Napoli)

Una bara azzurra con la scritta 'Insigne' e il simbolo del Napoli. E' l'immagine postata, secondo la società azzurra, dall'attaccante della Juventus Douglas Costa su Instagram durante i festeggiamenti per lo scudetto di ieri sera. Al post del brasiliano ha replicato duramente su Twitter il club partenopeo. "Siamo veramente indignati per l’atteggiamento vergognoso e offensivo tenuto da alcuni calciatori della Juventus. Gesti gravi che offendono la dignità di un popolo e di un napoletano come Insigne. E’ inaccettabile".