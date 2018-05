Niente Mondiale per Icardi

Mauro Icardi (Afp)

Il ct dell'Argentina Jorge Sampaoli ha pubblicato la lista dei 23 giocatori convocati per i Mondiali di Russia 2018. In attacco la sorpresa è la mancata convocazione del bomber dell'Inter, Mauro Icardi, mentre partiranno per la Russia Guonzalo Higuain, Paulo Dybala, Leo Messi e Sergio Aguero.

Le altre sorprese sono la convocazione del portiere del River Plate, Franco Armani, del difensore del Torino Cristian Ansaldi, e del centrocampista dell'Independiente Maximiliano Meza. Otto dei 23 giocatori hanno giocato nella squadra finalista a Brasile 2014. Tra gli 'italiani' oltre a Higuain, Dybala e Ansaldi ci sono anche il difensore della Roma, Federico Fazio e il centrocampista del Milan, Lucas Biglia. Non mancano Javier Mascherano e Angel Di Maria.