"Tre top club vogliono Icardi"

Il capitano dell'Inter Mauro Icardi (AFP PHOTO)

"Tre top club stanno facendo pressioni per avere Mauro Icardi". Lo ha detto la moglie e agente dell'attaccante argentino, Wanda Nara, a proposito del futuro del marito all'Inter alla radio argentina 'Metro'.

"La situazione di Icardi è di rinnovo o partenza ma ci sono club pronti a pagare la clausola che, considerando le cifre che girano nel mondo del calcio, non è neanche così pazza per un giocatore come lui. Ci sono molti club che stanno facendo pressioni, ma la priorità è l'Inter e per questo ci sarà un incontro con il direttore sportivo. Perché la mia priorità oggi è quella di restare a Milano".