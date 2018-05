De Laurentiis saluta Sarri

(Afp)

"Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ammirato ovunque e da chiunque. Bravo Maurizio". Lo scrive su Twitter il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rivolgendo un ultimo ringraziamento al tecnico che ha guidato gli azzurri nelle ultime tre stagioni. Proprio in queste ore il patron del club partenopeo sta definendo gli ultimi dettagli dell'accordo con Carlo Ancelotti.