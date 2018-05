Napoli, lo staff di Ancelotti da De Laurentiis

(Afp)

La trattiva tra Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Carlo Ancelotti entra nelle fasi conclusive. Lo staff dell’ex allenatore del Bayern Monaco (composto dal figlio Davide Ancelotti, il preparatore Francesco Mauri, l’osservatore Gigi Vasala e il nutrizionista Mino Fulco) è arrivato intorno alle 10:30 negli uffici della Filmauro a Roma dove sta incontrando il numero uno partenopeo. Mancano ancora i dettagli per concludere l’operazione che porterebbe 'Carletto' sulla panchina azzurra, ancora occupata da Maurizio Sarri. Il club partenopeo avrebbe offerto a Carlo Ancelotti un biennale da almeno 5 milioni di euro a stagione più bonus con opzione per il terzo anno. Negli uffici della Filmauro sono attesi il ds Cristiano Giuntoli e lo stesso Carlo Ancelotti, che già ieri sera aveva parlato con Aurelio De Laurentiis in un incontro durato quasi tre ore.