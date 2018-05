Platini: "La fine di un incubo"

Michel Platini (AFP PHOTO)

"Questa è la fine di un lungo incubo, per me, per la mia famiglia e per chi mi è vicino. Il mio primo pensiero è andato a loro che mi conoscono veramente e sanno che non avevo fatto niente. Finalmente la verità viene fuori". Sono le parole dell'ex presidente della Uefa, Michel Platini, dopo la pronuncia della magistratura svizzera che ha archiviato le accuse di corruzione verso il dirigente francese.

"Futuro? Tornerò indietro. Dove, quando e come è presto per dirlo ma tornerò nel mondo del calcio che è la mia vita: non permetto a nessuno il diritto di privarmi della mia vita" conclude l'ex pallone d'oro dalle colonne de 'L'Equipe', sospeso dalla Fifa fino a ottobre 2019 per una vicenda del 2011 che riguardava il pagamento a Platini di una consulenza da parte della Fifa.