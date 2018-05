Il portiere del Liverpool Loris Karius (AFP PHOTO)

La polizia inglese indagherà sulle minacce di morte al portiere del Liverpool, Loris Karius, dopo la finale di Champions League.

Karius è stato preso di mira sui social media dopo che i suoi due errori hanno permesso al Real Madrid di vincere per 3-1 a Kiev sabato la Champions, con diversi post in cui si desiderava la morte del portiere tedesco e della sua famiglia.

INDAGINI - "Prendiamo molto sul serio i post sui social media di questo tipo. Si indagherà sulle minacce", hanno riferito i media britannici citando la Merseyside Police. "Gli agenti sono consapevoli di una serie di commenti e minacce fatte attraverso i social media. La polizia di Merseyside vorrebbe ricordare agli utenti dei social media che qualsiasi offesa, tra cui comunicazioni malevole e comportamenti minacciosi, saranno esaminate".

LACRIME - I due clamorosi errori di Karius nella finale, regalando la palla a Benzema per il primo gol del Real Madrid e mandando in rete un tiro velleitario di Bale dalla distanza per al terza rete merengues, hanno spianato la strada alla squadra di Zidane. Il portiere a fine gara è uscito in lacrime e ha ammesso i suoi errori chiedendo scusa ai tifosi, dicendo: "Mi piacerebbe tornare indietro nel tempo".

SOCIAL - Lo stesso Karius sui social domenica ha chiesto scusa: "Non ho dormito veramente fino ad ora... le scene mi girano ancora nella testa, ancora e ancora" ha scritto su Twitter. "Sono infinitamente dispiaciuto per i miei compagni di squadra, per voi tifosi e per tutto lo staff ... so che ho fatto due grandi errori e siete tutti giù".