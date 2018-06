Sfuriata post Real-Juve, tre giornate a Buffon

(FOTOGRAMMA)

La Commissione disciplinare della Uefa ha squalificato per tre partite Gianluigi Buffon. Il portiere è stato punito per l'espulsione rimediata nel ritorno dei quarti di finale di Champions League tra il Real Madrid e la Juventus dell'11 aprile scorso e per le successive dichiarazioni sull'arbitro Oliver.

Buffon, che ha già detto addio al club bianconero, sconterà le tre giornate di stop nelle prossime competizioni europee a cui eventualmente prenderà parte.