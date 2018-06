Diritti tv, Mediapro si sfila

(fotogramma)

Ha preso il via a Milano l'assemblea di Lega Serie A di calcio, nella sede milanese di via Rosellini. Sono presenti i rappresentanti di 17 club della massima serie, dal momento che non possono partecipare i club retrocessi, né quelli neopromossi, che sono chiamati ad esprimersi sulle offerte pervenute per l'acquisizione dei diritti tv della Serie A per il periodo 2018-2021 ed eventualmente assegnare i pacchetti. A presentare le offerte sono stati Sky, Mediaset e Perform; si sfila definitivamente dalla corsa Mediapro che non ha presentato nessuna offerta. Zero offerte anche da Tim e Italway.

Se le offerte supereranno la base d'asta di 1,1 miliardi di euro, i diritti saranno assegnati automaticamente. Altrimenti dovrebbe prendere il via una nuova fase, in cui i tre broadcaster potrebbero effettuare rilanci. Questa ultima fase dovrebbe svolgersi nello studio dell'avvocato Alberto Toffoletto, consulente della Lega Serie A.