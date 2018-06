Lopetegui esonerato da ct Spagna

(Afp)

"Ci vediamo obbligati a rescindere il contratto con il selezionatore tecnico". Con queste parole il presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, ha annunciato in conferenza stampa l'esonero del tecnico della Spagna, Julen Lopetegui, dopo l'annuncio arrivato ieri dell'accordo trovato dal tecnico con il Real Madrid per la prossima stagione, notizia arrivata a due giorni dall'inizio dei mondiali di Russia.

"Si tratta di una decisione che siamo obbligati a prendere - ha aggiunto il n.1 della Federcalcio iberica Rubiales durante l'incontro con la stampa in corso di svolgimento a Krasnodar, in Russia -. Si è trattato di una contrattazione legittima ma non ne eravamo a conoscenza".

"Non voglio esprimermi riguardo al comportamento tenuto dal Real Madrid. La Nazionale è la squadra di tutti gli spagnoli. La Federazione non può restare ai margini di una negoziazione che riguarda uno dei suoi dipendenti e venirne a conoscenza 5 minuti prima dell'ufficialità, per questo ci siamo sentiti obbligati ad agire".

"Mi sento vicino ai giocatori e a Lopetegui e posso garantire che i giocatori e il nuovo staff tecnico faranno tutto il possibile per portare in alto la Nazionale, ma la situazione è molto complicata", prosegue il presidente Rfef.