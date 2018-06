Goleada Russia, esplode la festa

(Afp)

Migliaia di tifosi di calcio senza biglietto per la partita di apertura della Coppa del Mondo in Russia si sono riuniti ieri nella 'fan zone' di Mosca, che è esplosa nelle celebrazioni dopo la vittoria dei padroni di casa per 5-0 sull'Arabia Saudita.

Tutti gli occhi erano concentrati sui giganteschi schermi televisivi installati in un parco vicino all'Università Statale di Mosca. Una donna con i colori della bandiera russa dipinta sul viso (bianco, blu e rosso) ha detto che sperava che la squadra avrebbe superato la fase a gironi del torneo. "La Russia ha buone possibilità perché stiamo giocando in casa", ha detto.

Ma non solo i tifosi russi hanno partecipato alle celebrazioni, tanti i tifosi dei team partecipanti alla Coppa del Mondo. I messicani con i loro tipici cappelli hanno fatto selfie con i russi che hanno cantato l'iconica canzone popolare 'Katyusha'. I tifosi con i colori di Perù, Brasile e Argentina si sono uniti ai russi cantando 'Ros-si-ya, Ros-si-ya!' (Russia, Russia). La prossima partita della Russia sarà contro l'Egitto martedì. Completerà la fase a gironi l'incontro con l'Uruguay lunedì 25.