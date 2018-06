Ronaldo trova l'accordo con il fisco

(Afp)

Il fuoriclasse del Real Madrid Cristiano Ronaldo ha trovato un accordo con l'avvocatura dello Stato per porre fine al suo contenzioso con il fisco spagnolo. Secondo quanto riportato da 'El Mundo', il 33enne portoghese ha ammesso le sue colpe per 4 reati fiscali e patteggiato una condanna di due anni di prigione con la condizionale e una multa di 18,8 milioni di euro. Così il 5 volte pallone d'oro e vincitore di 5 Champions League si lascia alle spalle i suoi problemi fiscali, sia dal punto di vista penale, sia da quello amministrativo e - non avendo precedenti - non finirà in carcere.