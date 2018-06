Australia ko con la Francia

(Foto Afp)

La Francia ha sconfitto 2-1 l'Australia nel match inaugurale del gruppo C dei mondiali di Russia 2018, disputato alla Kazan Arena. Transalpini in vantaggio con un rigore trasformato da Griezmann al 58', replica dei 'socceroos' al 62', sempre dagli 11 metri, con Jedinak e gol vittoria per i 'Bleus' di Pogba all'81'. L'ex bianconero va a segno con un pallonetto che tocca sotto la traversa e supera la linea di porta di pochi centimetri.

Il rigore di Griezmann è stato il primo concesso con l'ausilio della Var, la video assistant referee, ai mondiali. L'arbitro uruguaiano Cunha ha concesso il penalty ai transalpini dopo aver visionato le immagini per un fallo di Risdon al 57'. Ad assistere l'arbitro sudamericano 4 assistenti dedicati alla visione delle immagini di gioco presso l'International Broadcasting Centre di Mosca.