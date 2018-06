MotoGp Catalogna, Lorenzo in pole

(Afp)

E' di Jorge Lorenzo la pole position del Gp di Catalogna nella classe MotoGp. Il pilota della Ducati gira in 1'38"680 precedendo il connazionale della Honda Marc Marquez (1'38"746) e il compagno di squadra Andrea Dovizioso (1'38"923). Quarto tempo per lo spagnolo Maverick Vinales (1'39"145) con la migliore delle Yamaha che si lascia alle spalle Andrea Iannone (1'39"148) con la Suzuki, Danilo Petrucci (1'39"178) con la Ducati Pramac e il compagno di squadra Valentino Rossi (1'39"266).

"Una vittoria, come quella del Mugello, è più importante ma fare una pole è sempre qualcosa di importante. ci sono andato vicino lo scorso anno ed ora è arrivata. Sono contento per questo risultato". Così Lorenzo dopo le qualifiche per il settimo appuntamento stagionale della MotoGp. "E' stata una qualifica in cui è stato fondamentale mantenere la calma - prosegue lo spagnolo alla prima pole in Ducati, ai microfoni di Sky Sport - ho rischiato anche di cadere, ho spinto al massimo con la seconda gomma ed è andata bene".