MotoGp Catalogna, trionfa Lorenzo

Jorge Lorenzo, Marc Marquez e Andrea Dovizioso (AFP PHOTO)

Jorge Lorenzo concede il bis e dopo il successo al Mugello fa suo anche il Gp di Catalogna, settimo appuntamento stagionale della stagione della MotoGp. Lo spagnolo della Ducati partito dalla pole trionfa davanti al pubblico di Montmelò davanti a Marc Marquez e a Valentino Rossi portando a casa la 46esima vittoria in MotoGp, la 67esima in carriera.

"Una seconda vittoria consecutiva è qualcosa di fantastico, è straordinario vedere come le cose siano cambiate in un periodo così breve". E' un Lorenzo più che soddisfatto quello uscito vincitore dal Gp di Catalogna, secondo successo consecutivo per il 5 volte iridato. "Qui siamo stati competitivi e costanti per tutto il weekend, il problema è stato la partenza non molto buona in cui mi hanno superato Marquez e Iannone - prosegue il pilota della Ducati ai microfoni di Sky Sport -, ho dovuto mantenere la calma poi li ho superati e, passo dopo passo, a metà gara ho aperto un piccolo gap, alla fine Marquez mi aveva un po' ripreso e ho dovuto spingere ancora un po': è fantastico vincere due gare di fila con la Ducati".