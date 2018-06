Exploit Giappone, battuta la Colombia

(Afp)

Il Giappone ha sconfitto per 2-1 la Colombia nel match valido per la prima giornata del gruppo H dei Mondiali. La sfida giocata a Saransk è stata decisa dalle reti di Kagawa su rigore al 6' e di Osako al 73'. Alla Colombia non è bastato il momentaneo pareggio di Quintero al 39' per evitare la sconfitta. I Cafeteros sono rimasti in 10 uomini dopo appena 3 minuti di gioco per il rosso diretto a Carlos Sanchez, autore del fallo di mano che ha portato al penalty a favore del Giappone.