Arabia Saudita ko, Uruguay agli ottavi

(Foto Fotogramma)

L'Uruguay batte per 1-0 l'Arabia Saudita in un match valido per la seconda giornata del gruppo A dei mondiali di Russia 2018, disputato a Rostov. A decidere l'incontro una rete di Luis Suarez al 23' del primo tempo. La 'celeste' si qualifica così agli ottavi di finale agganciando in vetta al girone con 6 punti la Russia: le due nazionali si giocheranno il primo posto del gruppo nel confronto diretto di lunedì 25 giugno a Samara. Eliminate con una giornata d'anticipo Arabia Saudita ed Egitto ferme a quota zero.

