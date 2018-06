Ronaldo porta in vetta il Portogallo

(FOTOGRAMMA)

Il Portogallo batte 1-0 il Marocco nel match valido per la seconda giornata di gruppo B di Russia 2018, disputato allo stadio 'Luzhniki' di Mosca.

A decidere il match la rete di testa, al 4', di Cristiano Ronaldo arrivato a quota 4 reti in questa edizione del mondiale . I lusitani guidano così il girone con 4 punti, uno in più dell'Iran e 3 in più della Spagna che si affronteranno alle 20 a Kazan. Il Marocco fanalino di coda a quota zero è matematicamente eliminato dalla Coppa del Mondo.