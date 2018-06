Perù ko, la Francia vola agli ottavi

(Afp)

La Francia vola agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018. I transalpini centrano l'obiettivo grazie al successo per 1-0 sul Perù nel secondo match della seconda giornata del gruppo C disputato a Ekaterinburg. A decidere il match la rete di Kylian Mbappé al 34' del primo tempo. Nella classifica del girone la Nazionale guidata da Didier Deschamps guida con 6 punti davanti alla Danimarca a quota 4, poi l'Australia a 1 e il Perù, ormai eliminato, a zero.