(Afp)

Vittoria nei minuti di recupero per 2-0 del Brasile contro il Costa Rica nella seconda uscita della nazionale verdeoro ai Mondiali di Russia 2018. A decidere in favore della Selecao la sfida giocata a San Pietroburgo, e valida per il gruppo E, le reti di Coutinho al 91' e Neymar al 97'.