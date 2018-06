Disfatta Argentina, Sampaoli a rischio

(Foto Afp)

La clamorosa sconfitta per 3-0 dell'Argentina contro la Croazia, con le chance di qualificarsi agli ottavi di finale del mondiale di Russia ridotte al lumicino, potrebbero portare a un immediato esonero del tecnico Jorge Sampaoli. Secondo la stampa argentina il ct dell'Albiceleste potrebbe essere sostituito in corsa da Jorge Burruchaga che farebbe il suo esordio in panchina nell'ultima sfida, quella contro la Nigeria.

L'indiscrezione, fatta filtrare da 'TyC Sport', rispecchierebbe i malumori dello spogliatoio coi giocatori che avrebbero chiesto l'allontanamento dell'ex allenatore del Siviglia. Decisivo per le sorti dei vice-campioni del mondo sarà l'altro match del gruppo D in programma oggi: Nigeria-Islanda. Al momento in testa al girone c'è la Croazia con 6 punti, a 1 punto l'Islanda (che ha pareggiato all'esordio 1-1 contro Messi e compagni ndr) e l'Argentina, ancora a zero la Nigeria.

Il pesantissimo 3-0 subito dall'Argentina contro la Croazia con il sogno di qualificarsi agli ottavi di finale dei mondiali di Russia che si allontana è la notizia principale delle principali testate argentine. Il 'Clarin' non usa giri di parole e definisce la debacle subita da Messi e compagni una "Catastrofe. Argentina delusa e con un piede fuori dal mondiale" sottolineando come durante la partita la squadra "non ha in nessun momento della partita mostrato cenni di reazione". Una "Argentina vergognosa ha messo a repentaglio il suo futuro in coppa del mondo", replica 'La Nación'. Punta invece l'indice sul grave errore del portiere argentino, Wilfredo Caballero, sul primo gol il quotidiano sportivo 'Olé' che con un gioco di parole titola "Caballeros di ingiustizia. Una papera che ci porta sull'orlo dell'eliminazione". Infine 'Crónica' che titola: "Papera mondiale" puntando l'indice sulla "scemenza" del portiere che ha deciso la partita.