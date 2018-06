Tortu nella storia, battuto il record di Mennea

Filippo Tortu (Foto da Wikipedia)

L'azzurro Filippo Tortu batte il record italiano di Pietro Mennea. Il ventenne sprinter italiano ha corso i 100 metri in 9.99 (vento +0.2) al meeting di Madrid, superando così il primato nazionale che resisteva da quasi 39 anni, 10.01 a Città del Messico il 4 settembre 1979. Il velocista delle Fiamme Gialle, giunto secondo al traguardo, diventa il primo italiano della storia sotto i 10 secondi, con il secondo posto nella gara vinta dal cinese Su Bingtian in 9.91.

"Sono veramente contentissimo, è quasi indescrivibile la gioia. Sapevo di potercela fare, ma per me il record di Mennea è sempre rimasto un sogno da quando ero bambino e adesso sono veramente felice. Devo ringraziare tutti quelli che sono venuti qui, che ci credevano forse anche più di me. L’obiettivo della stagione restano gli Europei, adesso non penso al tempo che ho fatto e mi concentro su Berlino. E facciamo il tifo per Fabrizio Donato!"