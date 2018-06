Miracolo Kroos, Germania salva al 95'

(Fotogramma /Ipa)

La Germania batte la Svezia per 2-1 e può continuare a sperare per la qualificazione agli ottavi di finale. Ma per i tedeschi è stata una sofferenza. Alla fine del primo tempo, sotto di un gol, erano fuori dal Mondiale. La Svezia, infatti, si è portata in vantaggio al 32' con un pallonetto velenoso a scavalcare Neuer. La Germania è rientrata in campo alla ripresa ed ha subito trovato il gol con Reus al 48'. La vittoria, con la squadra in 10 per l'espulsione di Boateng all'82', è arrivata ormai insperata all'ultimo minuto, al 95', con una prodezza da calcio piazzato di Kroos.