Inghilterra scatenata: Panama ko 6-1

L'Inghilterra si qualifica agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 grazie al facile successo sul Panama con il tennistico punteggio di 6-1 nel match valido per la seconda giornata del gruppo G, disputato a Nizhny Novgorod. Per la squadra allenata da Southgate Kane firma una tripletta, andando a segno su rigore al 22' e al 45' e poi al 62'.

L'attaccante del Tottenham sale a quota 5 reti nel mondiale issandosi in vetta alla classifica dei marcatori, davanti al portoghese Cristiano Ronaldo e al belga Romelu Lukaku fermi a 4. Per la Nazionale dei tre leoni a segno anche Stones con una doppietta di testa all'8' e al 40' e Lingard al 36' con uno splendido destro a giro. Di Baloy al 78' il gol della bandiera per i centramericani.

Nella classifica del girone Belgio e Inghilterra guidano con 6 punti e si sfideranno per il primo posto giovedì 28 giugno alle 20 a Kaliningrad. Ferme a zero Panama e Tunisia matematicamente eliminate.