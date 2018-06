(Fotogramma)

L'Uruguay vola agli ottavi di finale dei Mondiali di Russia 2018 da prima del gruppo A. La 'celeste' infatti si aggiudica per 3-0 la sfida contro i padroni di casa della Russia per la leadership del girone, disputata a Samara.

A decidere il match il gol di Suarez su punizione al 10', l'autorete di Cheryshev al 23' e il centro di Cavani al 90'. La Nazionale di casa gioca larga parte del match in dieci uomini per l'espulsione di Smolnikov al 36'. L'Uruguay chiude a punteggio pieno il girone con 9 punti, davanti alla Russia con 6. Eliminate Egitto e l'Arabia Saudita che, in rimonta, ha sconfitto 2-1 la nazionale egiziana a Volgograd.



Al vantaggio dei faraoni con Salah al 22' hanno replicato, al sesto minuto di recupero del primo tempo, il calcio di rigore trasformato da Salman e la rete al quinto minuto di recupero della ripresa di Al Dawsary. L'Arabia ha così chiuso al terzo posto il girone con 3 punti. Desolatamente ultimo senza punti l'Egitto.