Argentina e Croazia agli ottavi

(Fotogramma /Ipa)

L'Argentina batte 2-1 la Nigeria nel match valido per la terza giornata del Gruppo D dei Mondiali di Russia 2018 e si qualifica per gli ottavi di finale. Messi sblocca il risultato al 14', Moses firma l'1-1 al 51' su rigore. All'86', Rojo firma la rete che dà la vittoria all'Argentina. I sudamericani chiudono il girone con 4 punti, al secondo posto, alle spalle della Croazia (9) e davanti alla Nigeria (3), terza ed eliminata come l'Islanda (1).

La Croazia batte 2-1 l'Islanda. Croati avanti al 53' con Badelj, replica di Sigurdsson al 76' su rigore. Al 90', Perisic firma la vittoria dei biancorossi. La Croazia chiude il girone al primo posto con 9 punti e si qualifica agli ottavi di finale, nei quali affronterà la Danimarca.