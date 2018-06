Danimarca e Francia agli ottavi

(Fotogramma /Ipa)

Primo 0-0 dei mondiali tra Danimarca-Francia, match valido per la terza giornata del gruppo C di Russia 2018, disputato allo stadio Luzhniki di Mosca. Questo risultato permette a entrambe le squadre di qualificarsi agli ottavi di finale, con i transalpini primi del girone. La Nazionale di Deschamps chiude a quota 7 davanti ai danesi a 5; eliminate Perù con 3 punti e Australia con 1.

L'ormai eliminato Perù saluta invece il mondiale con un successo per 2-0 sull'Australia, con il quale condanna anche gli 'aussie' all'eliminazione. Nel match valido per la terza giornata del gruppo C, disputato al Fisht Stadium di Sochi decidono le reti di Carrillo al 18' del primo tempo e di Guerrero al 5' della ripresa.