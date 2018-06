Brasile batte Serbia 2-0 e va agli ottavi con la Svizzera

(Fotogramma)

Il Brasile si è impone 2-0 sulla Serbia a Mosca e accede da primo del gruppo E agli ottavi di finale del Mondiale di Russia 2018. La nazionale verdeoro supera la Serbia grazie ai gol di Paulinho al 36' con un bell'inserimento centrale e di Thiago Silva con un colpo di testa al 68'. La squadra di Tite chiede il girone con 7 punti. La Serbia, eliminata, chiude a 3 punti al terzo posto.

Passa agli ottavi da seconda la Svizzera con cinque punti grazie al pareggio a Niznij Novgorod con il Costa Rica per 2-2 grazie ai gol di Dzemaili per gli elvetici al 36', di Waston per il Costa Rica al 56', di Drmic per la Svizzera all'88' e l'autogol di Sommer al 94'. Negli ottavi il Brasile affronterà il Messico, mentre la Svizzera se la vedrà con la Svezia.