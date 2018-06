Malore per Maradona

(FOTOGRAMMA)

Novanta minuti vissuti ad alta intensità. E' l'altalena di emozioni nel 2-1 tra Argentina-Nigeria - che ha regalato ai sudamericani il passaggio agli ottavi di finale dei mondiali di Russia, grazie al gol partita di Rojo all'86esimo - ad aver causato a Diego Armando Maradona un malore in tribuna mentre assisteva al match.



"Voglio solo dirvi che sto bene, che non sono e non sono stato ricoverato. Durante l'intervallo della partita con la Nigeria ho avuto un forte dolore alla nuca e un mancamento. Un medico mi ha visitato e mi ha consigliato di tornare a casa prima del secondo tempo, ma ho deciso di rimanere perché ci stavamo giocando il tutto per tutto" ha rassicurato sui social il campione argentino, protagonista di uno show dalla tribuna, con tanto di esultanza incontenibile al gol qualificazione. "E come sarei potuto andar via? Un bacio a tutti e grazie per l'appoggio. Diego ci sarà ancora per un bel po'". Terminato l'incontro, Maradona ha lasciato San Pietroburgo alla volta di Mosca dove si concederà qualche giorno di riposo; probabile un break anche alla partecipazione come opinionista allo show sul canale televisivo venezuelano Telesur.