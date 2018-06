Schianto in pista mentre si allena, grave Kristina Vogel

(Foto Fotogramma/Ipa)

Grave incidente per la tedesca Kristina Vogel, due volte campionessa olimpica di ciclismo su pista. La 27enne tedesca mentre stava effettuando una progressione in allenamento al velodromo di Cottbus, si è scontrata con un altro atleta, entrato all'improvviso in pista, ed è caduta violentemente a terra. Vogel è stata portata prima in ospedale a Cottbus, poi tramite elisoccorso al Trauma center di Berlino. "Siamo molto preoccupati per Kristina, sta davvero male" ha detto il tecnico della nazionale tedesca, Detlef Uibel.