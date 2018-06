Super Cavani eclissa Ronaldo

(Fotogramma)

Russia 2018, la 'Celeste' ai quarti di finale. A Sochi si gioca il secondo ottavo di finale dei Mondiali di calcio, in campo Uruguay e Portogallo. Sudamericani in vantaggio al nono minuto del primo tempo con Cavani, abile a segnare di testa su passaggio di Suarez. Al decimo minuto della ripresa, sempre di testa il pareggio portoghese con Pepe, che anticipa i difensori avversari su cross dalla sinistra. Al 62mo nuovo vantaggio dell'Uruguay, ancora con il 'matador' Cavani, che insacca con uno splendido destro a giro dal limite dell'area. Nel finale i portoghesi pressano alla ricerca di un pareggio che non arriva. Finisce 2-1.