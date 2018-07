"Juve in pole per Cristiano Ronaldo"

(Afp)

Non ci sarebbe il Giappone, il Paris Saint Germain e neppure la Premier League nel futuro di Cristiano Ronaldo, a quanto pubblica oggi 'Marca', il futuro di CR7 si chiama Juventus. Secondo il quotidiano spagnolo i bianconeri sarebbero infatti in vantaggio sulla concorrenza per portare a Torino il pallone d'oro; per mettere a segno il colpo di mercato la Juventus sarebbe pronta ad avanzare una offerta allettante per il portoghese: un contratto quadriennale da 30 milioni l'anno.

Che Ronaldo voglia cambiare squadra alla ricerca di nuove sfide e nuovi stimoli non è una novità, ad uscire allo scoperto era stato lo stesso giocatore subito dopo la finale di Champions vinta dal Real contro il Liverpool.

Il problema maggiore resta la clausola rescissoria da 1000 milioni di euro per portare via da Madrid CR7, ma su questo il club torinese è già al lavoro e la cifra sembra possa essere negoziabile coi blancos. Nei mesi scorsi lo stesso Ronaldo ha parlato con la società ottenendo la rassicurazione che in caso di addio il Real avrebbe chiesto una "cifra ragionevole". Inoltre nella storia del club non è mai accaduto che un giocatore venisse trattenuto contro la sua volontà.