Ronaldo-Juve, Agnelli vede Allegri

Cristiano Ronaldo (AFP PHOTO)

Riunione in corso a Torino tra il presidente della Juventus Andrea Agnelli e il tecnico bianconero Massimiliano Allegri. A quanto apprende l'AdnKronos, l'allenatore è partito da Trieste - dove stava passando alcuni giorni con la compagna, Ambra Angiolini sul set della fiction che sta girando - per recarsi nel capoluogo piemontese. L'acquisto dell'attaccante del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, sarà sicuramente il tema principale del vertice, visto che sarebbe molto vicino l'approdo del pallone d'Oro in bianconero.

Il trasferimento dell'attaccante dal Real Madrid alla Juventus, infatti, sarebbe solo questione di ore, almeno secondo il titolo d'apertura del quotidiano sportivo portoghese 'Record' che confermerebbe tutte le indiscrezioni degli ultimi giorni. E anche la stampa spagnola è sulla stessa lunghezza d'onda. Secondo 'As' Ronaldo si avvicina alla Juve: il giocatore ha un accordo totale con il club italiano per un contratto da 30 milioni a stagione ed è determinato a lasciare Madrid nei prossimi giorni. L'unico punto che resta da risolvere è l'accordo tra i club.



Il procuratore del fuoriclasse 33enne, Jorge Mendes, e il presidente del Real Florentino Perez si sarebbero incontrati a Madrid e nel corso della riunione avrebbero concordato gli ultimi dettagli dell'affare, secondo il quale Ronaldo firmerà un contratto con la Juve fino al 2022. La trattativa, sempre secondo Record, si concluderà a ore. Il 5 luglio potrebbe quindi essere il giorno per il passaggio ufficiale di CR7 in bianconero per 100 milioni di euro.

Una cifra che, secondo quanto ricostruisce 'Marca', indicherebbe la volontà del Real di cedere Ronaldo. Quando a gennaio il presidente Florentino Perez fissò a 100 milioni la cifra per lasciarlo andare, l'attaccante portoghese pensò che il club gli stesse mandando un messaggio chiaro.