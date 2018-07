Mistero Real: c'è la nuova maglia, manca Ronaldo

(Da Twitter /Real Madrid)

Il Real Madrid 'dimentica' Cristiano Ronaldo. Sul profilo Twitter dei 'blancos' i big posano con la maglia per la stagione 2018/2019, unico assente il campione portoghese.

Un indizio che rafforza le voci di un addio di CR7 ai vincitori dell'ultima Champions: in pole sembra esserci la Juventus . Secondo rumors insistenti delle ultime ore, infatti, in arrivo dalla Spagna Ronaldo starebbe cercando casa a Torino. Per il pallone d'oro sarebbe pronto un quadriennale da 30 milioni netti a stagione.