"Ronaldo ha dato la sua parola ad Agnelli"

(Afp)

"Ronaldo ha dato la sua parola ad Andrea Agnelli". E' quanto afferma 'Marca' che questa mattina dà per fatto l'accordo tra l'attaccante portoghese e la Juventus. Secondo il quotidiano spagnolo decisivo per l'addio è stato l'atteggiamento del presidente dei 'blancos' Florentino Perez nel rapporto col campione portoghese; non una questione di soldi dunque ma di rapporti personali che si sono andati deteriorando nel tempo. La scelta di Torino invece sarebbe legata al calore che in più occasioni i tifosi bianconeri gli anno dimostrato, le ambizioni europee della Juventus, e il rispetto che il club ha dimostrato nei suoi confronti.

Secondo quanto sostiene il quotidiano britannico 'The Sun', il Manchester United starebbe invece tentando il blitz per riportare in Premier Cristiano Ronaldo. Per il Sun, l'allenatore José Mourinho assieme al club starebbero preparando una controffensiva per portare all'Old Trafford CR7. Già ieri dalla Spagna era stata la rivista 'Don Balon' a ipotizzare questo scenario di mercato spiegando che il Manchester punterebbe a una offerta economica importante. Dell'incarico si sta occupando in prima persona il vicepresidente dei 'Red Devils', Ed Woodward, desideroso di riportare a Manchester il campione portoghese venduto al Real Madrid nel 2009.