Brasile ko, Francia-Belgio in semifinale

(Foto Fotogramma/Ipa)

Sarà il Belgio a trovare la Francia nella semifinale dei Mondiali di Russia, grazie alla vittoria per due a uno sul Brasile raggiunta con un autogol di Fernandinho al 13' e il raddoppio firmato da Kevin De Bruyne al 31'. Non è bastata per il Brasile la rete di Renato Augusto al 76'.

Nel pomeriggio la Francia ha raggiunto per la sesta volta nella sua storia le semifinali a un mondiale. 'Les blues' con un gol per tempo hanno piegato la 'coriacea' Uruguay. Al Nizhny Novgorod Stadium i francesi sono passati in vantaggio al 40' con un colpo di testa di Varane, al 61' il raddoppio di Griezmann con la complicità del portiere Muslera protagonista di un grave errore.