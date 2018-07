Mondiali, è sfida tra europee

(Afp)

Per la quinta volta nella storia della Coppa del Mondo, tutte e quattro le semifinaliste sono squadre europee. La Francia ha sconfitto l'Uruguay e il Belgio ha battuto il Brasile mentre in entrambi i quarti di finale di oggi si incontrano formazioni europee, la Svezia contro l'Inghilterra e la Russia contro la Croazia. L'Europa ha fornito le ultime quattro semifinaliste nel 2006 in Germania (con Germania, Italia, Francia, Portogallo) ed era già successo nel 1982 in Spagna (con Italia, Germania, Francia, Belgio), nel 1966 in Inghilterra (con Inghilterra, Germania, Portogallo, Russia) e nel 1934 in Italia (con Italia, Cecoslovacchia, Germania, Austria) e i precedenti - strana curiosità - hanno sorriso quasi tutti agli azzurri perché in tre Mondiali su quattro il titolo fu conquistato dall'Italia stessa, in questa edizione però assente.