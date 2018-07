Pole Hamilton, Ferrari a un soffio

Lewis Hamilton (Afp)

"E' stata dura, siamo stati vicinissimi con la Ferrari, senza il vostro sostegno non sarei stato in grado di farlo. Non so dove ho fatto la differenza, forse nella curva 13 ci sono riuscito...". Sono le parole di Lewis Hamilton, dopo la pole position nel Gp della Gran Bretagna davanti alle due Ferrari.

Il pilota britannico nella gara di casa si è imposto per pochissimo con un tempo di 1.25.892 sulle due Ferrari, quella di Sebastian Vettel ad appena +0.044 e quella di Kimi Raikkonen a +0.098. Quarto tempo per l'altra Mercedes di Valterri Bottas, seguito dalle Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Chiudono la top ten Magnussen, Grosjean, Leclerc e Ocon.

Questa di Hamilton è la quarta pole position consecutiva a Silverstone, e la sesta consecutiva per la Mercedes al Gp d'Inghilterra ed è la 76esima pole in carriera per Hamilton.