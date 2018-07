Luis Enrique nuovo ct della Spagna

(Foto Fotogramma/Ipa)

L'allenatore spagnolo Luis Enrique sarà il nuovo ct della nazionale spagnola per i prossimi due anni. Lo ha confermato il presidente della Federcalcio spagnola (RFEF), Luis Rubiales.

Quarantotto anni, Enrique stato scelto per cercare di riportare in alto la squadra spagnola dopo i suoi fallimenti nelle ultime due coppe del mondo e l'ultimo campionato europeo. L'allenatore succede a Fernando Hierro, che ha preso l'incarico a sorpresa due giorni prima dell'inizio della Coppa del Mondo in Russia a causa del licenziamento di Julen Lopetegui e non è riuscito a portare la squadra oltre gli ottavi di finale. Rubiales ha detto che Luis Enrique "voleva essere il ct della Spagna" e gli ho augurato "il più grande successo" dopo aver ratificato l'accordo raggiunto tra le parti. "Siamo nel futuro, ci aspettano due anni intensi e questo allenatore rispetta tutti i parametri", ha aggiunto Rubiales prima di annunciare che la prossima settimana ci sarà una presentazione ai media.

Il presidente della RFEF ha evidenziato "l'impegno" di Luis Enrique per la sua nuova missione ed ha assicurato che il tecnico ha rinunciato ad offerte migliori per allenare la squadra nazionale spagnola. Luis Enrique come allenatore, dopo diversi anni nelle categorie inferiori del Barcellona, ha guidato la Roma nel 2011 e nel 2013 ha firmato per il Celta de Vigo. La stagione seguente ha firmato per il Barcellona, con il quale ha vinto, tra gli altri trofei, due campionati spagnoli e una Champions League nelle tre stagioni in cui era alla guida. Negli ultimi mesi è stato accostato a club come l'Arsenal, il Paris Saint-Germain o il Chelsea, ma alla fine Luis Enrique ha deciso di firmare con la nazionale spagnola. Rubiales ha anche detto che il suo nome era l'unico che aveva in mente prima di comunicarlo al consiglio di amministrazione, che ha ratificato la scelta all'unanimità. "Luis Enrique è una persona con carattere e tenteremo insieme di far vincere la nazionale, che è il compito", ha assicurato Rubiales.