Pedrosa lascia la Moto Gp

(Foto Fotogramma)

Dani Pedrosa lascerà la MotoGp a fine stagione. L'annuncio è stato dato dal pilota spagnolo della Honda in conferenza stampa al Sachsenring dove domenica si correrà il Gp di Germania. Il pilota 32enne in carriera ha vinto tre titoli nel motomondiale, uno nella classe 125 nel 2003, e 2 nella classe 250 nel 2004 e nel 2005. "Il prossimo anno non prenderò parte al mondiale -ha spiegato Pedrosa alla Honda dal 2006-. E' una decisione dura da prendere perché amo questo sport ma sento di non vivere più la competizione come in passato".