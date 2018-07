Strootman stuzzica Ronaldo

Strootman (Ipa/Fotogramma)

"Ronaldo? E' sempre così, c'è sempre qualcuno favorito, i giornalisti che danno giudizi, ma conta lo spirito della squadra, come giochiamo insieme. Un giocatore può fare la differenza ma non per tutto il campionato. Sicuramente il suo arrivo è qualcosa di buono per il calcio italiano, per il campionato ma ragioniamo partita per partita, non dobbiamo parlare tanto". Lo ha detto l'olandese della Roma, Kevin Strootman a Roma Tv dal ritiro a Trigoria.

"Certo, lui è abbastanza bravo?", scherza il centrocampista della Roma, ricordando che in questa stagione non ha conquistato la Liga col Real Madrid ma "ha vinto la Champions League". Ma Strootman pensa alla Roma. "Ogni anno si parla di anno buono, dobbiamo farci trovare pronti e questa è l'unica cosa che conta. Vedremo in campo se siamo forti e possiamo lottare o no per qualcosa d'importante".