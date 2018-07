E' ufficiale: Conte lascia il Chelsea

(Fotogramma)

Antonio Conte non è più l'allenatore del Chelsea. Ad ufficializzare la separazione dopo due anni è stato il club inglese con una nota sul proprio sito. "Durante il periodo di Antonio nel club, abbiamo vinto il nostro sesto campionato e l'ottava Fa Cup. Nella stagione vincente del titolo, il club ha stabilito il record di 30 vittorie in una stagione da 38 partite della Premier League, oltre a un record del club di 13 vittorie consecutive in campionato. Auguriamo ad Antonio un successo nella sua futura carriera", scrivono i Blues, che a breve potrebbero ufficializzare anche l'arrivo in panchina di Maurizio Sarri.