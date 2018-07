Nuova avventura tv per Diletta Leotta

Diletta Leotta (Fotogramma)

Diletta Leotta nuovo volto di Dazn, il servizio di sport in streaming live e on demand ribattezzato il Netflix del calcio. Leotta sarà la conduttrice della Serie A su Dazn, a partire dalla stagione 2018/2019, e presenterà anche una trasmissione calcistica con un format originale di Dazn che sarà annunciata prossimamente. "Ci vediamo su DAZN la prossima stagione!", ha annunciato la conduttrice tv su Instagram.

Anche Paolo Maldini, leggenda del Milan e della Nazionale italiana, avrà il ruolo di brand ambassador e sarà coinvolto come opinionista in alcuni big match di Serie A trasmessi da Dazn nella prossima stagione. "Siamo molto felici di dare il benvenuto a Diletta e Paolo su Dazn e pensiamo formino una grande squadra che piacerà sicuramente agli appassionati", ha commentato James Rushton, Ceo di Dazn. "Diletta porterà la sua straordinaria energia nella conduzione, mentre Paolo metterà a disposizione la sua competenza e tutta la sua esperienza. Per la loro fiducia nel nostro progetto, insieme alla loro passione per lo sport, Paolo e Diletta sono la scelta perfetta. Siamo particolarmente soddisfatti di averli sulla nostra piattaforma".

Dazn ha recentemente annunciato il suo ingresso nel mercato italiano dopo essersi assicurata i diritti di trasmissione multipiattaforma per alcune delle migliori partite di Serie A e per la Serie B per le prossime tre stagioni. A partire dalla stagione 2018/19, Dazn trasmetterà 114 partite di Serie A a stagione, incluse le partite del sabato sera, e tutte le 472 partite di Serie B, di cui 428 in esclusiva. Altri diritti saranno annunciati presto, e la piattaforma Dazn andrà on-line quest'estate con un'offerta multi-sport completa per 9,99 € al mese, con un mese di prova gratuita e senza contratti a lungo termine.