Sarri al Chelsea

Maurizio Sarri (FOTOGRAMMA/IPA)

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea. Dopo giorni di rumors è arrivata l'ufficialità del club londinese che ha scelto l'ex tecnico del Napoli per sostituire Antonio Conte. Sarri, fanno sapere i blues, ha firmato un contratto triennale.

"Non vedo l'ora di iniziare il lavoro e di incontrare lunedì la squadra prima della partenza per l'Australia dove avrò modo di conoscere i ragazzi e cominciare il nostro cammino": queste le prime parole da tecnico del club londinese di Sarri. "Spero che riusciremo a mettere in pratica un gioco divertente per i tifosi e che saremo in grado di essere competitivi fino alla fine della stagione, come merita questa società".