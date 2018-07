"Portaci la Champions", febbre da Ronaldo

(AFP)

"CR7, portaci la Champions". Così i tifosi della Juventus, in attesa dall'alba, hanno salutato il cinque volte pallone d'oro Cristiano Ronaldo, arrivato a Torino per le visite mediche e per la presentazione ufficiale.



L'attaccante portoghese, per salutare la folla in attesa, è uscito fuori dal JMedical e - dopo essersi fermato qualche minuto a stringere le mani dei tifosi - ha fatto rientro nel centro medico.



Con le visite comincia così ufficialmente l'avventura del campione in bianconero. E, naturalmente, tutti i riflettori sono puntati su Torino: prima della presentazione, alle 18:30 nella sala 'Gianni e Umberto Agnelli' dell'Allianz Stadium, Ronaldo farà visita anche al centro sportivo della sua nuova squadra.