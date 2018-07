Hamilton-Mercedes fino al 2020

Lewis Hamilton (FOTOGRAMMA/IPA)

La Mercedes ha annunciato il rinnovo di contratto per altri due anni, fino al 2020, del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, alla vigilia del Gp di Germania che si corre domenica ad Hockenheim. Il pilota britannico 33enne in carriera ha vinto 4 titoli mondiali, tre con la Mercedes - dove è approdato nel 2013 (2014, 2015 e 2017) - e uno con la McLaren nel 2008.



"Il rinnovo del mio contratto è stata una formalità: da quando io e Toto Wolff ci siamo seduti a parlare durante l’inverno. È un bene mettere nero su bianco e andare avanti insieme" ha commentato Hamilton. "Faccio parte della famiglia Mercedes da 20 anni e non sono mai stato più felice all’interno di un team. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda sia in pista che fuori e non vedo l’ora di vincere ancora di più in futuro e di illuminare ancora di più la stella a tre punte", prosegue il pilota britannico.

Opinione condivisa dal team principal Mercedes, Wolff. "Siamo stati d’accordo con Lewis fin da subito sul rinnovo, ovviamente ci sono state mille speculazioni e interessi intorno al processo e quindi abbiamo deciso di porre fine alle discussioni annunciando la firma. Di Hamilton non posso aggiungere molto: è uno dei piloti più forti di sempre e i suoi record parlano per lui, ma quello che mi piace di più nel lavorarci insieme è conoscere l’uomo sotto il casco, sempre spinto ad auto-migliorarsi. Sono fiducioso che insieme scriveremo altri incredibili capitoli della nostra storia".