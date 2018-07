Tour a rischio per Nibali

(Afp)

Vincenzo Nibali rischia di chiudere in anticipo il suo Tour de France, dopo la brutta caduta di cui è stato vittima a pochi chilometri dal traguardo dell'Alpe d'Huez nella tappa odierna. "Ho avuto un contraccolpo molto forte e non potevo nemmeno respirare. Sono riuscito a ripartire ma non sto molto bene. Bisognerà vedere nelle prossime ore", ha spiegato Nibali che, come riportato da L'Equipe, è stato ora portato all'ospedale di Grenoble per i controlli.

Si teme la frattura di una vertebra che lo costringerebbe al ritiro. A innescare l'incidente di Nibali è stata probabilmente una moto della polizia: "La strada è diventata più stretta e non c'erano più barriere. C'erano due moto della polizia - ha confermato il siciliano -. Quando Froome ha accelerato io l'ho seguito, mi sentivo bene. Poi all'improvviso ha rallentato e io mi sono ritrovato a terra".