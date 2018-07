Tour, Thomas vince e resta in giallo

Geraint Thomas (AFP PHOTO)

Il britannico Geraint Thomas vince la 12esima tappa del Tour De France, la Bourg-Saint-Maurice Les Arcs-Alpe d'Huez di 175 km. La maglia gialla fa sua la tappa alpina col tempo totale di 5 ore 18'37 davanti all'olandese Tom Dumoulin, +2''.

Brutta caduta per Vincenzo Nibali a 4 chilometri dal traguardo ma il ciclista italiano ha la forza di ripartire limitando i danni. Per quanto riguarda la classifica generale, la maglia gialla resta dunque sulle spalle del britannico Thomas davanti al connazionale Chris Froome, in ritardo di 1'39'', e su Dumoulin, +1'50. A 2'37'' Nibali.